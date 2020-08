A pochi giorni dall’inizio della nuova stagione, la Sanremese Calcio può fregiarsi del titolo di Scuola di Calcio Elite, rilasciato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio. Il riconoscimento ufficiale è arrivato al termine del percorso svolto nella scorsa stagione, attraverso i vari incontri con la psicologa Katya Iannucci e i tecnici del Centro Federale Figc, dedicati a genitori ed atleti e volti ad accompagnare passo dopo passo la crescita dei tesserati biancazzurri anche al di fuori del rettangolo di gioco. In provincia di Imperia solamente la Sanremese e la Golfo Dianese hanno ottenuto il titolo di Scuola di Calcio Elite. La società biancazzurra intende ringraziare, in particolare, Fabio Coccoluto per l’impegno profuso nel portare a compimento questo progetto sportivo ed educativo.

Correlati