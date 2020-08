Il Cine Tour si avvia alla fine e ripesca due film le cui presentazioni nelle settimane precedenti erano state annullate.

Lunedì 24 quindi a Ventimiglia, sempre nel Piazzale della Spes, è possibile assistere alla proiezione, in anteprima nella nostra zona, di Alla mia piccola Sama, documentario candidato all’Oscar di Waad Al-Khateab e Edward Watts; la piccola Sama è la figlia di Waad, mamma regista, che le dedica questo lungometraggio girato durante gli ultimi mesi dell’assedio di Aleppo. Questa proiezione è la 3° tappa della Rassegna Con gli occhi di chi migra e costituisce un ulteriore tassello alla riflessione sui perché della migrazione avviata con i film precedenti.

Mercoledì 2 settembre sarà possibile assistere a Pranzo di ferragosto, di Gianni Di Gregorio, previsto inizialmente in altra data e in altro luogo; fortunatamente si è resa disponibile un’altra bellissima piazza, situata nel centro storico di Vallebona.

Alla mia piccola Sama – Ventimiglia- lunedì 24 agosto – ore 21.15

Videolettera che Waad al Kateab, mamma e regista siriana, scrive alla sua bambina, nata sotto i missili russi durante i 6 mesi dell’assedio della loro città

Pranzo di Ferragosto – Vallebona – mercoledì 2 settembre – ore 21

Roma Tastevere, Ferragosto, anni ’80, Gianni vive insieme alla madre, di cui si occupa, in un appartamento gravato dai debiti…