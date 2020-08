Come detto l’opera ha subito uno stop forzato prima dalle vicende legate alla fine della prima amministrazione Scullino e poi da cinque anni di stop.

A seguire il video con gli interventi del Vice Sindaco Bertolucci e del Sindaco Scullino che hanno ringraziato tutti i volontari che si sono adoperati per la riapertura del sito in particolare Domenico “Nico”Martinetto presidente del Sestiere Ciassa ( che avrà la sua sede e curerà la manutenzione dell’area) e Federica Scarfone e Morena di Vico che hanno curato la realizzazione del video promozionale.

Inaugurato questa mattina il museo della fotografia nel centro storico di Venrimiglia Alta in via Mons Amerigo Daffra. Un area recuperata grazie a fondi europei ricevuti dalla prima amministrazione Scullino nel 2010-11,a seguire la pratica fu l’allora Direttore Generale Marco Prestileo mentre il recupero dell’area fu curato dall’architetto Roberto Squarciafichi.