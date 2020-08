Si terrà stasera a Villa Nobel a Sanremo alle Ore 21 l’unica data estiva Ligure di “Tempo di Svalutation – Adriano Celentano Tribute Show”, lo spettacolo tributo al Molleggiato tra i più apprezzati nel Ponente e non solo.

Enrico Gallo, imitatore del cantautore, guida una squadra di 20 elementi tra musicisti, ballerini e tecnici in oltre due ore di spettacolo con i più grandi successi di Adriano Celentano.

Per info e prenotazioni: 346/0876303

