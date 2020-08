Lutto a Sanremo per l’improvvisa morte a 47 anni di Alessandro Tardio, avvenuta nel sonno. Nato e cresciuto a Sanremo, Tardio si era laureato in Architettura a Genova, dove viveva assieme con la moglie ed i tre figli. Da alcuni giorni era in vacanza a Sanremo con la famiglia. La morte potrebbe essere stata provocata da un infarto o un aneurisma, come riporta Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

