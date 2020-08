A Sanremo 6 persone di Chivasso poco dopo la mezzanotte di ieri sono state coinvolte in un incidente in zona Foce, nei pressi dalla nuova rotonda all’intersezione con corso Inglesi. Una 37enne di Sanremo li ha investiti mentre attraversavano la strada. Gravissima la mamma (Samantha Bersani, 34 anni), schivati papà e nonni. Due bimbe in un passeggino, si sono salvate grazie al fatto di essere legate, come scrive Lorenza Rapini su “La Stampa”.

