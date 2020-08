E’ stata ritrovata in ospedale a Marsiglia e sta bene, anche se in forte stato confusionale, la 18enne imperiese di origine rumena, Ruxandra Alexandru, scomparsa l’11 agosto. La madre nei giorni scorsi aveva anche fatto un appello tramite ‘Chi l’ha visto?’. Ruxandra è stata promossa a pieni voti al quarto anno del Liceo Artistico di Imperia. “La ragazza è stata trovata, per strada, in stato confusionale – spiega all’Ansa la mamma Magdalena Stan – Psichicamente non sta bene. Dice frasi sconnesse, è dimagrita, è cambiata e non sappiamo come sia arrivata a Marsiglia”.

Correlati