Ieri pomeriggio l’elicottero Drago 72 del reparto volo Vigili del Fuoco di Genova è stato impegnato nel trasporto neonatale, con l’equipe Servizio Emergenza Trasporto Neonatale del Gaslini di Genova. Il personale medicosanitario è stato imbarcato nella elisuperficie per l’eliporto di San Lazzaro a Imperia. Qui ad attenderli c’era un ambulanza che si è occupata di prelevare il medico e l’infermiera di bordo e portarli all’ospedale di Imperia. Il bimbo è stato trasferito nella culla termica predisposta per il volo e l’elicottero Drago ha così potuto decollare per l’ospedale Gaslini.

