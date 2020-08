A Capo Mimosa la presenza di una dozzina di turisti in una zona proibita del litorale di Cervo non è passata inosservata. I vigili urbani hanno fatto sgomberare la spiaggia e i moli vietati per ragioni di sicurezza. I vacanzieri hanno ricevuto una multa di 200 euro a testa. Due di loro non hanno fornito le generalità e una volta identificati sono stati denunciati, come scrive Maurizio Tagliano su “La Stampa”.

