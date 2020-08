Nell’entroterra di Genova un giovane di 27 anni è morto annegato ieri pomeriggio al Lago di Vobbietta, insenatura artificiale a Isola del Cantone. Nel lago è vietata la balneazione perché considerato pericoloso ma nonostante le multe fatte ai bagnanti sono in tanti ad affollare il lago artificiale.

27enne muore annegato mentre fa il bagno in un lago artificiale