La Giunta del Comune di Vallebona ha deliberato la predisposizione di un invito pubblico per la promozione d’interesse alla concessione degli impianti sportivi in Viale Repubblica 17, con libera proposta della destinazione d’uso degli impianti esistenti e con la possibilità di promuovere nuovi servizi ed attività.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire presso la casa municipale del Comune di Vallebona entro il 7 settembre. I moduli per partecipare sono scaricabili dal sito del Comune :

https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/saturnweb/Dettaglio.aspx?Pub=2514&RicCro=1&CE=vllbn493

