Sospetto caso di Coronavirus sul traghetto Majestic della Grandi Navi Veloci proveniente da Barcellona e attraccato stamani a Genova. Un marittimo è stato preso in carico dal personale degli Uffici di sanità marittima aerea e di frontiera e sottoposto a tampone. I passeggeri, 468 assistiti dalla compagnia con acqua e bar a isposizione, sono sbarcati alle 13 circa.

