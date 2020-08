Domenica 23 agosto, a Sanremo, in zona Foce antistante la Coop (corso Matuzia), dalle 9 in poi, apriremo il primo gazebo della campagna M5S per informare i cittadini sui prossimi appuntamenti elettorali. Saranno presenti la deputata M5S Leda Volpi, il consigliere comunale Roberto Rizzo e i candidati della provincia di Imperia alle Regionali 2020. “Potremo scambiare idee e aggiornamenti sulla vita politica nazionale e locale con uno sguardo particolare alla consultazione del 20 e 21 settembre: parleremo infatti del Referendum costituzionale e di Regionali in Liguria”, dichiara la portavoce alla Camera dei deputati Leda Volpi.

