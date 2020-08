Davide Dreossi sarà ancora l’allenatore delle squadre ‘Categoria’ ed ‘Esordienti A’ nella stagione 2020-21. Rari Nantes Imperia riparte dal settore ‘Nuoto’ per la presentazione degli allenatori che guideranno i team durante l’anno agonistico. La Rari e Dreossi proseguono nel loro percorso ormai decennale. Nonostante le note difficoltà della scorsa stagione, l’allenatore ha mantenuto il feeling e la guida degli atleti preparandoli nella sessione estiva.

