“Ci hanno scippato la piazza, evidentemente il centrodestra che comanda qui a Savona e in Regione aveva paura che io potessi interloquire con le imprese e i lavoratori“. Così il candidato presidente della Regione Liguria Ferruccio Sansa, commenta il “no” del Comune di Savona alla concessione di piazza Sisto IV, dove per oggi alle 18 era in programma un incontro-dibattito sui temi del lavoro con il direttore dell’Unione industriali Alessandro Berta e il segretario generale della Cgil Andrea Pasa.”Abbiamo chiesto la piazza 10 giorni fa – spiegano i referenti savonesi della Lista Sansa – e solo ieri il Comune di Savona ci ha risposto che senza un “piano di sicurezza” non avrebbe potuto concederla. Un funzionario ci ha informato che, anche se lo avessimo fatto, ormai non ci sarebbe stato più il tempo perché qualcuno lo firmasse. E dire che si trattava di sistemare 30 sedie in una piazza grande e aperta. E’ evidente il disegno politico che sta alle spalle di questa decisione. Oltretutto l’assessore competente è una candidata della Lega proprio alle regionali”.”Non ci arrendiamo – riprende Sansa – e per oggi, sempre dalle 18, invitiamo tutti i savonesi a una chiacchierata itinerante in corso Italia e nel centro pedonalizzato della città”.

Correlati