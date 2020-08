MariaJose Bruccoleri, con grande entusiasmo annuncia la sua candidatura al Consiglio della Regione Liguria a sostegno della lista civica del Prof. Massardo.

Trent’anni, laureata in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche è farmacista da sette anni. Si avvicina alla politica nel 2017 quando, stimolata da un caro amico di famiglia a riflettere sul fatto che il futuro del nostro Paese debba essere in mano ai giovani, decide di impegnarsi in prima persona e si candida al Consiglio

Comunale di Genova, venendo subito eletta. Esperienza interessante e costruttiva, vissuta con grande entusiasmo e passione, che MariaJose vuole continuare, forte anche dei successi ottenuti, questa volta portando il suo contributo in Regione.

Perché mi candido

“Tanti sono i problemi che affliggono duramente la Liguria: la carenza di lavoro, di infrastrutture, la scarsa tutela dell’ambiente, ma l’argomento che più mi sta a cuore è la sanità, la salute dei cittadini liguri. La mia professione, che svolgo per vocazione e per passione, mi ha permesso di sviluppare una competenza e una consapevolezza che ora desidero mettere al servizio di tutti: in Regione si decidono, tra le altre cose, le strategie della Sanità ligure, valutata dalla Corte dei Conti come la peggiore in rapporto a costo/qualità.

Pertanto è lì che io adesso devo e voglio essere. Durante l’Emergenza Covid-19 noi farmacisti siamo stati il presidio sanitario più vicino alla gente, rimasta sola, senza cure e senza assistenza sanitaria. Ospedali in tilt e medici di famiglia lasciati soli e senza strumenti. Post Covid-19, ospedali ancora in tilt, prenotazioni CUP sospese, liste di attesa interminabili, malati cronici e oncologici abbandonati! Questo grazie all’amministrazione del governo Toti-Viale. Serve un’alternativa vera e competente!”

Programma

“Ho deciso di aderire alla lista civica del Prof. Massardo perché adesso non conta il colore politico, ma le persone e le loro competenze. Io appoggio la competenza, la serietà e lo spirito di sacrificio. Ho un’azienda di famiglia da mandare avanti, non è nel mio stile perdere tempo. Io cerco soluzioni. Spero di riuscirci con il

vostro sostegno!”

Uno slogan e un hashtag che riassumono l’impegno principale

“Il claim La tua salute, il mio obiettivo, semplice ma ricco di sostanza, rappresenta l’impegno che ho più a cuore: la salute dei cittadini. Il mio impegno affinché in Liguria si possa realizzare un Sistema Sanitario efficiente oltre che efficace, sia dal punto di vista della salute pubblica che dal punto di vista economico.Un hashtag #unasanitavera per rivendicare l’importanza di un tema urgente per la nostra regione.”