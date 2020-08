Un dono in ricordo di Riccardo Flori per dire grazie ai colleghi che l’hanno assistito nei mesi di cura in ospedale a Sanremo. Con questo spirito di gratitudine sono state regalate 66 felpe destinate al personale sanitario ASL1 in servizio durante l’emergenza Covid19.

Un gesto condiviso da amici, familiari e colleghi di lavoro dell’assistente tecnico, referente per la parte impianti termomeccanici per la S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale dell’azienda sanitaria, deceduto a maggio all’età di 63 anni.

La consegna delle felpe personalizzate con logo ASL1 e la scritta “Grazie Riccardo Flori” è avvenuta giovedì mattina alla presenza del Primario di Anestesia e Rianimazione, Giorgio Ardizzone con una rappresentanza del personale di reparto insieme al figlio di Riccardo Flori, Fabio.

“Si tratta di un piccolo pensiero che come colleghi, insieme ad amici e familiari di Flori, abbiamo voluto fare per dire grazie al personale sanitario impegnato in prima linea nella cura dei malati Covid, in particolare a tutti coloro che hanno vissuto e seguito da vicino il periodo di ricovero di Riccardo – spiegano i colleghi di Flori – Queste felpe ricordano un amico, un collega e la dedizione quotidiana di medici, infermieri, operatori sanitari e tecnici ASL1”.

