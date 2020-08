Orari scaglionati per evitare assembramenti, mascherine, igienizzazione e sanificazione di tutti gli spazi scolastici, isolamento immediato dei casi sospetti con attivazione della procedura di emergenza con l’Asl. Sono alcune delle misure previste dal protocollo di sicurezza per tutelare la salute degli studenti. La prossima settimana a Genova Ettore Acerra, direttore scolastico regionale, incontrerà enti locali, Regione, Trenitalia e le aziende di trasporto locale. Si pensava di far entrare tutti gli studenti alle 8, ma non è escluso che gli ingressi possano esser scaglionati tra le 7 e le 9. Le linee guida nazionali sugli scuolabus prevedono una deroga per la capienza totale dei posti per tragitti non superiori a 15 minuti e se i posti sono disposti in modo verticale. Resta da decidere la gestione degli spostamenti per gli studenti delle superiori che usano i mezzi pubblici per andare a scuola.

