Prosegue l’azione di controllo sulla corretta esposizione dei mastelli in città a Imperia. A ieri sono stati 96 i contenitori ritirati dagli operatori della ditta incaricata del servizio di igiene ambientale in quanto abbandonati sul suolo pubblico. Tutti i casi riguardavano mastelli che dovevano essere ritirati almeno il giorno precedente, mentre dalla settimana prossima inizieranno i controlli sui mancati ritiri della giornata sia delle utenze domestiche che delle attività non domestiche.

Ai proprietari dei mastelli abbandonati è stata elevata una sanzione di 100 euro e potranno ritirare il proprio mastello ad Artallo negli orari di apertura del centro di raccolta a partire dalla giornata successiva a quella del ritiro. Le sanzioni saranno invece notificate al domicilio o presso il Comando della Polizia Municipale.

Alla luce dell’attività di controllo svolta sul campo, il sindaco Claudio Scajola ha apportato tre modifiche alla precedente ordinanza:

le attività che hanno un orario di chiusura antecedente alle ore 20, potranno esporre i rifiuti a partire dall’orario di chiusura; l’obbligo, per alcune aree della città, di ritiro del mastello entro le ore 10.00 non si applica alla raccolta del vetro, in quanto la raccolta di questa frazione viene spostata in avanti dal punto di vista dell’orario per ragioni legate al rumore; i condomini che dispongono di carrellati esposti costantemente sul suolo pubblico o comunque visibili dalla pubblica via devono rispettare nel conferimento dei rifiuti il calendario di raccolta di ciascuna frazione.

Si rammenta che le attrezzature di conferimento (mastelli e carrellati) dedicate ad ogni tipologia di rifiuto devono essere esposte la sera prima del giorno di raccolta della medesima tipologia, dopo le ore 20.00 ed entro le ore 24.00, e devono essere tassativamente ritirate il giorno stesso dello svuotamento, salvo deroghe per le installazioni su suolo pubblico.

Nelle zone di Oneglia centro, Borgo Peri, Calata Cuneo, Porto Maurizio centro, Borgo Marina, Borgo Foce, Borgo Cappuccini, Borgo Prino le attrezzature di conferimento (mastelli e carrellati) devono essere tassativamente ritirate il giorno stesso dello svuotamento entro le ore 10.00 del mattino.