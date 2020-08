Un recital concerto per ricordare e omaggiare Lucio Dalla. Si svolgerà questa sera, venerdì 21 agosto, alle ore 21.30, presso l’area manifestazioni di Banchina Aicardi nella zona del porto di Oneglia. “La sera dei miracoli”, titolo dell’evento che rievoca il celebre brano del cantautore bolognese, sarà messo in scena dall’attore imperiese Antonio Carli, che alternerà momenti recitati e canzoni. L’appuntamento, che fa parte del calendario eventi promosso dal Comune di Imperia, è a ingresso gratuito.

