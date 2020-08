A Imperia ai lati della strada per Montegrazie ha sbandato andando fuori strada con l’Ape. Francesco Giribaldi, 75 anni, è morto dopo essere uscito dall’abitacolo della sua Ape, che usava per andare a lavorare nell’orto. Era precipitato in una fascia da un’altezza di 4 metri. Giribaldi era responsabile della sezione provinciale della Federconsumatori ed era stato nei quadri direttivi del Pd di Porto, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

