A Imperia in via Garessio un 40enne, di origini marocchine, dopo aver bevuto parecchio, ha dato in escandescenze ha dato calci ai portoni della zona e la moglie ha chiamato il 112. In piena notte le urla e i tonfi contro i portoni hanno svegliato tanti residenti. L’uomo è stato arrestato dagli agenti della Volante con l’accusa di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale, come riporta Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

Correlati