Depositata la lista dei candidati del MoVimento 5 Stelle alle Regionali 2020 in Liguria del 20 e 21 settembre. Il capolista su Genova è l’imprenditore ed ex consigliere comunale Andrea Boccaccio, seguito dal chirurgo del Galliera Andrea Weiss e dal capogruppo M5S in Regione Liguria Fabio Tosi. Nel collegio genovese si presentano poi il docente Jean-Francois Boudard; l’editore Giansandro Rosasco; l’ingegnere Rosario di Mauro; l’elettrotecnico Oscar Lapina; Giovanni Carangelo; Erika Piterà; la consulente finanziaria ed ex consigliera comunale di Campomorone Filomena Puppo; l’avvocato ambientalista Marina Silvestri; l’ingegnere ed esperta di energia Barbara Tronchi; Milly Zamboni; e la consulente di marketing Roberta Zanardi.

Per la circoscrizione di Savona, il capolista è il vicecapogruppo M5S in Regione Liguria Andrea Melis, seguito da Andrea Traverso, Nicoletta Guglielmo, il programmatore Rodolfo Sanna e Isabella Parini.

Per il collegio di Imperia con Lorena Andreetto si candidano il tecnico sanitario Antonino Barbera, Oscar Romagnone e l’insegnante Maddalena Vernia.

Per la circoscrizione della Spezia, infine, si candidano l’imprenditore Paolo Ugolini, seguito da Gabriele Chiono, l’ex consigliera comunale della Spezia Marcella Ariodante, il funzionario della Marina Militare Diego Catalano e Lidia Siri, esperta di innovazione nella PA.

