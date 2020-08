Giunge al quarto appuntamento la riuscita rassegna letteraria “Affabulando in Castel Bajardo” organizzata dall’Accademia della Pigna di Sanremo. L’argomento del nuovo pomeriggio culturale è di carattere storico e biografico, con la presentazione di una curiosa vicenda legata al territorio intemelio. Lo scrittore Enzo Barnabà parlerà infatti dello scienziato Serge Voronoff che nel primo scorcio del Novecento visse a Grimaldi di Ventimiglia, attirando l’attenzione dell’opinione pubblica internazionale. Con il titolo “Voronoff e la ricerca della virilità” il professor Barnabà, studioso di linguistica e storia, accademico della Pigna, narrerà la curiosa vicenda del chirurgo russo che con i suoi metodi sperimentali prometteva una sorta elisir di rinnovata giovinezza per gli uomini di una certa età, alimentando peraltro leggende sulla presenza di scimpanzè nei boschi attigui alla sua bella dimora. Di questo famoso castello il relatore ha di recente ricostruito la storia nel recente libro “Il sogno babilonese”.

La conversazione con l’autore si tiene alle ore 18 ed è ad ingresso limero con posti limitati all’interne dei suggestivi ruderi della chiesa vecchia di San Niccolò. Anche questa conferenza sarà poi disponibile in differita sul nuovissimo canale Youtube “Bajardo Lectures” dedicato alla rassegna. Sul canale sono già disponibili i video integrali, curati da Samuele Valzano e finanziati dalla Pro Loco Bajardo, dei primi due incontri della stagione.

