Domenica 23 agosto la Cattedrale di S. Maria Assunta di Ventimiglia ospiterà l’esibizione del concertista portoghese di fama internazionale Filipe Veríssimo, organista titolare e Maestro di Cappella della Chiesa di N.S. da Lapa di Porto. Il concerto si colloca nell’ambito del XXII Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”, rassegna itinerante promossa come di consueto dall’Associazione Culturale “Rapallo Musica”. La manifestazione aderisce dal 2018 al progetto F.O.N.O. – Festival Organistico del Nord Ovest, che affianca ai tradizionali concerti in Liguria diversi appuntamenti in Piemonte e Valle d’Aosta. Si rinnova quindi l’opportunità di ascoltare l’organo “Fratelli Carrara” (2008) in un ampio repertorio comprendente composizioni di diverse epoche e stili. Il concerto si avvale del sostegno economico della Fondazione Compagnia di San Paolo e di Regione Liguria. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

BIOGRAFIA

Filipe Veríssimo

Organista Titolare e Maestro di Cappella della Chiesa di Nossa Senhora da Lapa, a Porto, dal novembre 2002, Filipe Veríssimo ha sviluppato, come organista, nonché direttore di coro e orchestra, un’opera unica nello sviluppo e nella promozione della musica per organo e nella musica corale sacra e liturgica in Portogallo. Filipe Veríssimo si è laureato in Musica Sacra presso la School of Arts dell’Università Cattolica dove ha studiato organo con Franz Lehrndorfer, Martin Bernreuther e Jeremy Blasby, Direzione di Coro con Jörg Straube, Jorge Matta ed Eugénio Amorim e Direzione di orchestra con Cesário Costa. Dopo aver completato la sua laurea, ha continuato la sua formazione a Parigi con gli organisti Olivier Latry ed Eric Lebrun. Ha inoltre frequentato il Master in Musicologia presso la Facoltà di Scienze Sociali e Umane della Università Nuova di Lisbona e il Master in Musica Sacra presso la School of Arts dell’Università Cattolica Portoghese. Filipe Veríssimo è professore alla Scuola Superiore di Musica di Porto e alla School of Arts dell’Università Cattolica Portoghese, Maestro di Cappella Onorario del Venerabile Terzo Ordine di San Francisco, coordinatore artistico del Ciclo Musicale di San Francisco e collaboratore della Santa Casa da Misericórdia do Porto per l’area della Musica Sacra. Le scuole superiori di musica portoghesi gli hanno conferito il titolo di “specialista della musica” in riconoscimento dell’eccellenza della sua carriera professionale e della sua rilevanza pedagogica per l’istruzione superiore in musica in Portogallo.