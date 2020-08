Sergio Soncin è stato confermato alla guida dei 2007 del Ventimiglia Calcio anche per la prossima stagione. Sarà coadiuvato dal preparatore atletico Alessandro Zanini.

Sergio è un tecnico capace, molto preparato e dalle idee moderne. Da anni lavora benissimo con i giovani del vivaio granata, con i quali ha ottenuto ottimi risultati.

Passione e competenza sono le sue qualità migliori, ed è bravissimo a dare degli obiettivi ai ragazzini che allena, ai quali riesce a trasmette tutto il suo entusiasmo.

Alessandro Zanini, che con Soncin ha già collaborato durante la scorsa stagione, è uno dei migliori preparatori atletici in circolazione.

Il gruppo dei 2007, che da anni sta crescendo bene ed ha ottenuto buoni risultati, quest’anno si cimenterà nella categoria Giovanissimi Under 14.

