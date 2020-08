Luca Giovanni Caneva, vigile del fuoco di Sanremo, ha pubblicato il libro “Storie curiose da un mondo in cortocircuito”. Si tratta di un volume che contiene una raccolta di componimenti brevi o brevissimi, con le tematiche più disparate, che suscitano sorriso, paura, sbigottimento e spesso immedesimazione. Raccontano un modo contemporaneo con mille sfaccettature e stranezze, analizzano personaggi talvolta fantastici, molto spesso famigliari o parte integrante della società. Un filo comune unisce queste storie del mondo in corto circuito, raccontate con un misto di ironia e grottesco, rendendo la lettura un viaggio in un universo spiazzante e curioso.

Caneva è nato a Novi Ligure nel 1969, ma vive da parecchi anni a Sanremo. Laureato in Scienze Motorie, ha cominciato lavorando nella scuola come insegnante di educazione fisica. Ha sempre avuto la passione per la scrittura, ma solo negli ultimi anni ha partecipato a diversi concorsi letterari, affinando il suo stile, focalizzato in racconti di genere vario, con una spiccata vena ironica-grottesca che li rende curiosi e scorrevoli da leggere.