Dopo un confronto con le autorità competenti, l’organizzazione del Concerto di “Tempo di Svalutation–Adriano Celentano Tribute Show” dichiara che il concerto di Domenica 23 agosto alle 21 nello splendido parco di Villa Nobel è confermato. “Erano già stati previsti pochi posti a sedere; inoltre, con le entrate contingentate e i dispositivi appositi previsti dalla legge, possiamo affermare che il concerto si potrà tenere senza alcun tipo di problema. Sarà una bella serata estiva nella quale svagarsi in questo periodo di grande preoccupazione”. “Tempo di Svalutation – Adriano Celentano Tribute Show” a causa del Covid aveva già annunciato di aver sospeso il Tour Estivo del 2020, e la data di Villa Nobel sarà l’unica data estiva dello show. Un imitatore incredibilmente somigliante all’originale, una band live di nove elementi, un corpo di ballo e una scenografia studiata nei minimi particolari sono le componenti di questo fantastico show che ha avuto fortuna sui palchi e nei teatri di tutta Italia. Per info e prenotazioni 346-0876303

