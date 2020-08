Il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, per prevenire assembramenti, rafforza le misure di sicurezza nelle zone dello shopping e della movida, con l’impiego della protezione civile in via Matteotti e degli steward in piazza Bresca. Sino a fine agosto sarà allestito un presidio pomeridiano, dalle 18 alle 21 in via Matteotti grazie agli uomini della Protezione civile, mentre alla sera sarà rafforzato il presidio in piazza Brescia con 5 steward chiamati a controllare i varchi d’ingresso.

Correlati