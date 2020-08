Il Consiglio comunale di Sanremo è convocato in seduta ordinaria, nella sala delle riunioni, presso la sede del Comune – Palazzo Bellevue – in corso Cavallotti 59, per il giorno giovedì 27 agosto, in prima convocazione, con inizio dei lavori alle 17.30 ed eventuale prosecuzione dopo le 24 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1)INTERPELLANZE, INTEROGAZIONI ED ORDINI DEL GIORNO

2) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI: DAL N. 29 A N. 37 DEL 17.07.2020 E DAL N. 38 AL N. 40 DEL 22.07.2020

3) SETTORE SERVIZI FINANZIARI – SERVIZIO CONTROLLO UTENZE

CONSORZIO ENERGIA LIGURIA ADESIONE. APPROVAZIONE STATUTO E REGOLAMENTO CONSORTILE (IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE) PROP. N. 56/2020