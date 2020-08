Prosegue l’imbattibilità dell’Acqua San Bernardo Ubi Banca Cuneo e dell’Araldica Castagnole Lanze, sempre al comando della classifica della Superlega Fipap Acqua San Bernardo-Banca d’Alba a punteggio pieno. I cuneesi di Federico Raviola conquistano il quarto punto espugnando lo sferisterio dei Santo Stefano Belbo: 1-9 con la Robino Trattori Augusto Manzo di Fabio Gatti. Vittoria esterna anche per la quadretta astigiana di Massimo Vacchetto sul campo ligure di Dolcedo: 2-9 con la Olio Roi Imperiese di Enrico Parussa. Tengono il passo, a una lunghezza dall’accoppiata di testa, la Barbero Virtus Langhe e la Torfit Langhe e Roero Canalese. La formazione di Dogliani capitanata da Paolo Vacchetto s’impone 9-5 con la Marchisio Nocciole Cortemilia di Cristian Gatto, mentre i roerini di Bruno Campagno violano lo sferisterio di Spigno Monferrato, superando 3-9 l’Araldica Pro Spigno di Marco Battaglino. Infine, secondo punto della stagione per la Tealdo Scotta Alta Langa di Davide Dutto che, a San Benedetto Belbo, supera 9-5 la Alusic Acqua San Bernardo Merlese di Gilberto Torino. La classifica: Acqua San Bernardo Ubi Banca Cuneo e Araldica Castagnole Lanze 4; Barbero Virtus Langhe e Torfit Langhe e Roero Canalese 3; Tealdo Scotta Alta Langa 2; Araldica Pro Spigno, Olio Roi Imperiese, Marchisio Nocciole Cortemilia e Robino Trattori Augusto Manzo 1; Acqua San Bernardo Merlese 0.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta