Nella mattinata di oggi, alle 12 circa, la sala operativa della capitaneria di porto di Genova ha ricevuto – tramite il numero unico di emergenza 112 – segnalazione riguardante la presenza di una persona caduta dalla scogliera a causa di malore, con sospetto trauma cranico, in localita’ Pontetto nel comune di Bogliasco (Genova). E’ stata prontamente dirottata sul posto la dipendente mv cp 311. Inviato, inoltre, il personale militare della Capitaneria, in servizio di pattuglia, per supporto da terra.

Giunto sul posto, l’equipaggio ha verificato la presenza di F.T., 60enne di nazionalità albanese, riverso a terra, assistito da personale sanitario 118 e della pubblica assistenza della “Croce Verde di Bogliasco”, che stava effettuando massaggio per rianimazione cardiopolmonare e personale del corpo dei vigili del fuoco intervenuti anche con un elicottero con personale del 118. Purtroppo, nonostante i soccorsi, i medici dovevano constatare il decesso.

La conformazione della scogliera, assai impervia, non ha permesso il recupero in sicurezza della salma da terra. Per questo motivo, considerata la particolare difficolta’ dell’operazione di rimozione del corpo, la mv cp 311 è riuscita ad avvicinarsi agli scogli con perizia e a permettere all’equipaggio di caricare a bordo il corpo del malcapitato, per il successivo trasporto a Bogliasco, dove – ad attenderlo – era presente personale sanitario e della polizia mortuaria.