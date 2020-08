La Marco Balestreri Management ha siglato un accordo in esclusiva con Vanessa D’ Acquisto in arte Yelena Dahlia, una delle influencer milanesi più discusse dell ultimo periodo, socia della Swamy Agency e modella che si ė messa sui social da 5 anni per gioco come fanno milioni di ragazze ma che sta esplodendo in questo periodo con una crescita esponenziale pazzesca su Instagram passando dai 50.000 follower prima del periodo del lockdown agli attuali 150.000 circa.

Yelena ė una ragazza di 31 anni che oltre alla innegabile bellezza ha un carattere solare e un’ umiltà che poche hanno. Questa ė una caratteristica di poche che la rende unica, inoltre la sua spiccata sensibilità e propensione alla semplicità e ai rapporti interpersonali le danno quella marcia in più che la fà apprezzare dal pubblico.

Nei giorni scorsi – dice Marco Balestreri – c’ė stato l’ incontro con Aristide Malnati già concorrente dell’ Isola dei Famosi e dell’ ultimo Grande Fratello e amico di vecchia data di Alfonso Signorini, con il quale si ė giunti ad alcuni accordi lavorativi dei quali per ora non possiamo parlare ma oltre a questo ci sono stati contatti anche per il cinema e la televisione.

Siamo appena partiti, abbiamo vari progetti in testa e vedremo col tempo dove ci porteranno.

