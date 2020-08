Nell’ambito della rassegna “Un libro Aperto. La cultura ci salverà” oggi, giovedì 20 agosto alle 21.15, in Via Antica dell’Ospizio a Imperia l’Associazione culturale ApertaMente, in collaborazione con la libreria Ragazzi, organizza l’incontro “Conversazioni con un Linguista”. Relatore sarà il Professore Vittorio Coletti, mentre l’incontro sarà condotto da Orlando Botti. L’ingresso sarà libero.

