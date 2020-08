Oggi pomeriggio a Imperia, un uomo di 75 anni, dato per disperso ieri dal figlio, è stato trovato morto in un terrazzamento in località Montegrazie, dopo essere precipitato col motocarro. L’incidente sarebbe avvenuto ieri, accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica. I soccorritori hanno visto alcuni roveti schiacciati e al di sotto c’era il motocarro.

