“Noi speriamo con tutto il cuore che le elezioni si tengano regolarmente nelle date previste e che altrettanto avvenga per la riapertura delle scuole”. Lo sostiene il candidato presidente della Regione Liguria Ferruccio Sansa, dopo le dichiarazioni del prof. Ricciardi ad Agorà estate su Rai3.

“Mi pare – prosegue Sansa – che Ricciardi si riferisse a situazioni di altri paesi e chiedesse la massima attenzione agli italiani per non ritrovarci in condizioni analoghe. Noi pensiamo che la salute dei cittadini sia la cosa più importante e, visto l’aumento dei contagi, ci chiediamo se la Regione Liguria si sia attrezzata con le azioni di monitoraggio (tamponi) e di tracciamento, indispensabili per evitare nuove emergenze”.

