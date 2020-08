A Diano Marina una spiaggia libera nei pressi del porticciolo è stata fatta sgomberare dalla Polizia Locale. Troppa gente assiepata, con distanza di sicurezza non rispettata. Sdraio e ombrelloni erano uno attaccato all’altro. La roba per la spiaggia è stata sequestrata e custodita in un locale al Comando. Chi venisse a reclamarla sarà multato, con sanzioni sino a 1032 euro, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

Correlati