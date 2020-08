GENOVA. Sono 31 i nuovi casi di covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore in Liguria. Questo il dettaglio: ASL 1 – 4 di cui: • 3 contatti di casi confermati • 1 rientro viaggio estero ASL 2 – 3 di cui: • 2 contatti di casi confermati • 1 struttura sociosanitaria ASL 3 – 17 di cui: • 7 contatti di casi confermati • 1 struttura sociosanitaria • 6 segnalazioni dipartimento prevenzione • 3 rientro viaggio estero ASL 5 – 7 di cui: • 5 contatti di casi confermati • 2 segnalazioni dipartimento di prevenzione

CORONAVIRUS: 31 NUOVI POSITIVI IN LIGURIA, IL DETTAGLIO

