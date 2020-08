L’ipotesi del tampone obbligatorio anche per chi arriva dalla Francia fa discutere a Ventimiglia e nell’estremo Ponente ligure. L’opzione rimarrà all’ordine del giorno finché che non diminuiranno i contagi in Francia. Nel dipartimento di Nizza sono in risalita i ricoveri. “Sottoponiamo a test periodico chi lavora a contatto con clientela francese, come ambulanti dei mercati e personale delle aziende” dice l’onorevole Giorgio Mulé ad Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

