Nella foto scattata al Circolo in occasione della premiazione del Torneo giovanile Kinder+sport del marzo 2017, ritroviamo Beppe, sorridente, ultimo da destra, vicino ad altre “racchette” storiche di frontiera: Eraldo Prantoni, Bruno Renosi, Eduardo Raneri, Felice Terraciano e Paolo Minchella. Alla moglie Nicole, di origine francese, ai figli Jerome e Delphine (giornalista in Francia), rivolgiamo il pensiero affettuoso della nostra Redazione. E. R.

Nel mese di agosto, ha chiuso gli occhi per sempre, all’età di 77 anni il ventimigliese Giuseppe (Beppe) Oliva, docente di materie tecniche, alla Scuola Media sede di Roverino, buon padre di famiglia, stimato sportivo; indimenticabili i suoi arbitraggi negli incontri di calcio tra scapoli a ammogliati del Tennis Club Ventimiglia.

Ventimiglia, addio a Beppe Oliva, in passato docente di materie tecniche, alle medie a Roverino