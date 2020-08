Quest’anno a causa dell’emergenza legata al Covid 19 non è stato possibile realizzare la 15a edizione della Festa dei Popoli, evento promosso dalle comunità immigrate che si realizza ogni anno a Sanremo.

Alla luce di quanto è accaduto e si sta ancora verificando in tanti paesi del mondo le comunità hanno deciso di riunirsi in un momento di PREGHIERA E SILENZIO DEI POPOLI in ricordo di tutte le vittime della pandemia. Sarà anche un’occasione per riflettere sulle conseguenze economiche e sociali che stanno colpendo soprattutto le persone più fragili e disagiate.



L’iniziativa si terrà sabato 22 agosto alle ore 19 a Pian di Nave a Sanremo. Parteciperanno il Parroco della Chiesa Ortodossa rumena di Sanremo, l’Imam del Centro culturale islamico di Sanremo ed il Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo.