Dopo il successo degli eventi di Ferragosto: Music and light Show sulla facciata, Can Can Paris e Cena con l’Opera con l’esclusiva partecipazione del tenore Gaetano Labalestra, il Casinò ospita un altro importante appuntamento al Roof Garden: “Cena in Musica“ con Francesco Sarcina.

Domenica 23 agosto dalle ore 20.30 al Roof Garden del Casinò di Sanremo, ristorante sotto le stelle, avrà inizio la serata musicale incentrata sul frontman de “Le vibrazioni” Francesco Sarcina, artista apprezzato a livello internazionale, anche per le sue partecipazioni al Festival di Sanremo.

Ad aprire lo spettacolo, organizzato dall’agenzia New Lumin’arte con la direzione artistica di Sonia Magaton, sarà la voce di Andiel, cantautore biscegliese e reduce dal Festival di New York.

Sarà presente Colomba Tirari, rappresentante regionale di Unicef, a cui verrà devoluto parte dell’incasso dall’organizzazione.

Per partecipare alla serata è necessario prenotare chiamando il numero 3883759652, oppure recandosi all’entrata del Casinò nelle giornate di martedì e venerdì, dalle 14.30 alle 19.

