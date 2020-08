Domenica 23 agosto torna «ImperiAffari», con un’edizione veramente straordinaria da tutti i punti di vista. L’evento, organizzato da Confcommercio con il patrocinio del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria, prevede un formula diversa dal solito: non ci saranno bancarelle, ma i negozi aderenti saranno aperti dalle 8 alle 20 per offrire i loro prodotti a prezzi d’occasione.

La formula di ImperiAffari è nuova, così come la data di svolgimento, spostata da fine luglio a fine agosto. L’evento non comporterà alcuna chiusura di strade e in questo modo cittadini e turisti potranno più agevolmente raggiungere i negozi del centro onegliese per fare i loro acquisti in tutta serenità. Sarà una domenica di shopping che riteniamo di grande interesse per tutti.

Correlati