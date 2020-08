A Imperia in via Caboto alla Marina di Porto Maurizio al bar “Zà Records”, in occasione un’esibizione dal vivo di un gruppo che propone cover di Beatles e Rolling Stones, sono intervenute le forze dell’ordine per far rispettare le regole relative a assembramenti e mascherine. Il locale è stato chiuso per 5 giorni ed al gestore è stata inflitta una multa da 280 euro, come riporta Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

