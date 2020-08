GSAT, i medici segnalano casi di sospetto covid ma diversi indirizzi email a cui scrivono non funzionano. È quanto registrato negli ultimi giorni in varie zone della Liguria. «Questo pomeriggio abbiamo scritto all’assessore Viale e al commissario straordinario di A.li.sa. Locatelli segnalando il problema. La mancata comunicazione fra i medici e le squadre operative crea evidenti problemi nel coordinamento degli interventi, in un momento in cui i casi covid tornano ad aumentare –dichiara il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino, vicepresidente della commissione sanità -. Come Linea Condivisa siamo molto preoccupati da questi malfunzionamenti, che alimentano la confusione e i disagi per gli operatori sanitari, ma anche il senso di apprensione e solitudine sofferto da chi sospetta di aver contratto il virus. È necessario intervenire affinché situazioni del genere siano evitate».

«Tutto questo accade nonostante l’impegno profuso dagli addetti che devono raccogliere le segnalazioni. E certamente comprendiamo che la concomitanza con il periodo di ferie non giovi alla circostanza –conclude Pastorino -. Purtroppo il covid non va in vacanza, continua a circolare sul nostro territorio. Bisogna quindi trovare soluzioni efficaci e compatibili, per far sì che le strutture attive forniscano risposte sollecite e adeguate».