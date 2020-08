Sinistra Italiana Liguria riconferma tutto il suo appoggio a Ferruccio Sansa, candidato presidente della nostra regione.

I primi atti della campagna elettorale evidenziano la sua capacità di delineare in modo radicale e insieme concreto un progetto alternativo proprio in quei campi che hanno visto il fallimento della amministrazione Toti: nella sanità, nel lavoro, nella mobilità.

Noi saremo presenti nella coalizione progressista a suo sostegno, partecipando con nostri candidati alla lista “Linea Condivisa- Sinistra per Sansa”.

Ecco il nostro simbolo:

“Linea Condivisa-Sinistra per Sansa” è la lista che riunisce e aggrega diverse sensibilità della sinistra, espressione di gruppi politici, ma soprattutto della società più larga. Non a caso la lista è formata per la gran parte da candidati che provengono dal lavoro, dalla scuola, dall’impegno ambientalista, dalla sanità.

La nostra lista vuole raccogliere le richieste delle mobilitazioni del movimento dei lavoratori, delle lotte per l’ambiente e per i diritti in continuità con quanto fatto, nel corso degli anni della legislatura appena conclusa, dal gruppo regionale con i consiglieri Gianni Pastorino e Francesco Battistini.

Pastorino e Battistini in questi anni si sono battuti per impedire licenziamenti ed evitare chiusure di aziende, sono stati sempre in prima linea per la difesa della salute pubblica, contro la legge taglia- parchi e contro tutte le altre proposte mosse dalla giunta Toti a danno dell’ambiente, per difendere i diritti di tutti, a partire dai più deboli.

Questi i temi principali che saranno al centro del programma della nostra campagna elettorale per prospettare un futuro per la Liguria attraverso proposte concrete, innovative e, se serve, radicali.

Sinistra Italiana Liguria

Correlati