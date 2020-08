Maurizio Odoero, sindaco di Airole, ha firmato un’ordinanza per vietare l’uso dell’acqua delle rete idrica comunale per usi alimentari, anche previa bollitura, limitandolo ai soli fini igienico-sanitari. Il provvedimento è stato emesso a tempo indeterminato. La decisione è stata presa alla luce dell’esito delle analisi dell’Arpal. E’ emerso che l’acqua proveniente dall’acquedotto Mantici non è conforme ai parametri di legge e il valore di cloro residuo libero è superiore a quello consigliato.

