Un capanno è andato a fuoco circa un ora e mezzo fa a Vallecrosia nella zona adiacente l’ex Fassi vicino al comando Polizia Locale. Le fiamme e il fumo sono visibili da Ventimiglia a Bordighera l’intervento di spegnimento è in corso da parte dei Vigili del Fuoco non è dato sapere al momento se vi siano feriti

Aggiornamento 15.00

Non vi sono feriti le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono ancora in corso