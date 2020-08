Andrà in scena DOMENICA 23 AGOSTO alle ore 21.00 nello splendido parco di Villa Nobel “Tempo di Svalutation – Adriano Celentano Tribute Show”, lo spettacolo tributo al Molleggiato ideato da Enrico Gallo, imitatore del celebre cantautore, e dal suo staff: venti persone tra musicisti, corpo di ballo e tecnici. Come spesso accade quando lo show è in Liguria, si avvicina il Sold Out: sono infatti solo una cinquantina i posti rimasti per assistere allo spettacolo, e questi possono essere prenotati chiamando all’infoline 3460876303. “Quest’anno, a causa del Covid, il tour estivo è saltato, e anche la nostra classica data zero del Tour che facciamo sempre qui “a casa” ad Aprile era saltata per lo stesso motivo. Per fortuna abbiamo trovato una location dove riabbracciare i nostri fan e sarà una serata fantastica!”.

Oltre due ore di spettacolo con i più grandi successi di Celentano, da “Una carezza in un pugno” a “Soli” passando per “L’emozione non ha voce” e “Storia d’Amore”, interpretati da un imitatore incredibilmente somigliante all’originale, una band live di nove elementi, un corpo di ballo e una scenografia studiata nei minimi particolari.