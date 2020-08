Giuseppe Diotti, 50enne di Nizza Monferrato, è stato scarcerato per mancanza di indizi. Era stato arrestato il 3 agosto, con l’amico Mario Bonturi con l’accusa di coinvolgimento nell’omicidio dell’ex gioielliere Luciano Amoretti in corso Garibaldi a Sanremo. Bonturi aveva confessato, mentre Dotti era finito ai domiciliari dato che sembrava avere una posizione defilata nella vicenda. Il Gip ha accolto le tesi del legale di Diotri che aveva sostenuto la completa estraneità del suo assistito all’omicidio, come scrive “La Stampa”.

